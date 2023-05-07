Чемпионский розыгрыш и победные эмоции волейболистов «Зенита» в матче с «Динамо»
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Казанский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по волейболу после победы над московским «Динамо» в завершившейся финальной серии Суперлиги.
Сегодня, 7 мая, волейболисты казанской команды добились волевой победы в третьем матче финальной серии, уступая со счётом 0:2 после первых двух партий. Игра, проходившая в Москве, завершилась победой гостей со счётом 3:2 (23:25, 23:25, 25:17:, 25:17, 15:13).
После сегодняшней победы итоговый счёт в «золотой» серии до трёх побед стал 3-0 в пользу команды из Казани, которая в 11-й раз в своей истории и впервые за пять последних лет стала обладательницей титула чемпионов России. Таким образом, «Зенит» оформил «золотой» дубль — ранее, в конце 2022 года команда завоевала Кубок страны.
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