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«Локомотив» — «Динамо»: во сколько матч финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 8 мая, состоится третий матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между московским «Динамо» и калининградским «Локомотивом».

На предварительном этапе национального первенства команды заняли первое и второе места соответственно. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Локомотив» — тульскую «Тулицу» (3:0, 3:0). На полуфинальной стадии бело-голубые были сильнее челябинского «Динамо-Метар» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» преодолел сопротивление саратовского «Протона» (3:1, 3:0, 3:1).

Финальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. После двух первых игр «Динамо» ведёт в серии со счётом 2-0. Третья встреча сегодня, 8 мая, пройдёт Калининграде.

8 мая финал «Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо» (Москва) начнётся в 18:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».