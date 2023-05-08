«Локомотив» сократил отставание от «Динамо» в финальной серии женского ЧР по волейболу

В Калининграде завершился третий матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги. «Локомотив» на своей площадке обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (25:15, 25:23, 20:25, 30:28) и сократил отставние в серии до трёх побед — 1-2.

Напомним, что первые два матча прошли в Москве и завершились победой «Динамо» (3:0, 3:1). Четвёртый матч пройдёт в Калининграде в среду, 10 мая, пятый, если потребуется, — 14 мая в Москве.

Регулярный чемпионат выиграло «Динамо», «Локомотив» был вторым. В полуфинале «Динамо» трижды оказалось сильнее «Динамо-Метара» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» также в трёх матчах одолел «Протон» (3:1, 3:0, 3:1).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Третий матч

«Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:15, 25:23, 20:25, 30:28).

Счёт в серии – 1-2.