«Локомотив» сократил отставание от «Динамо» в финальной серии женского ЧР по волейболу

В Калининграде завершился третий матч финальной серии женской волейбольной Суперлиги. «Локомотив» на своей площадке обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (25:15, 25:23, 20:25, 30:28) и сократил отставние в серии до трёх побед — 1-2.
Напомним, что первые два матча прошли в Москве и завершились победой «Динамо» (3:0, 3:1). Четвёртый матч пройдёт в Калининграде в среду, 10 мая, пятый, если потребуется, — 14 мая в Москве.
Регулярный чемпионат выиграло «Динамо», «Локомотив» был вторым. В полуфинале «Динамо» трижды оказалось сильнее «Динамо-Метара» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» также в трёх матчах одолел «Протон» (3:1, 3:0, 3:1).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Третий матч
«Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:15, 25:23, 20:25, 30:28).
Счёт в серии – 1-2.
- 8 мая 2023
-
19:58
-
18:52
-
17:40
-
17:32
-
10:00
- 7 мая 2023
-
23:55
-
22:32
-
21:12
-
21:07
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
09:00
- 6 мая 2023
-
04:53
- 5 мая 2023
-
12:35
-
12:22
-
11:58
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:45
-
21:28
-
20:22
-
19:43
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
18:27
-
13:49
-
09:00