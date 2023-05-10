«Динамо» обыграло «Локомотив» и стало победителем женского чемпионата России по волейболу

Сегодня, 10 мая, в Калининграде прошёл четвёртый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и московским «Динамо». Гостевая команда одержала победу со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 28:26, 25:21) и с аналогичным счётом выиграла серию — 3:1. «Динамо» стало чемпионом России, прервав двухлетнюю победную серию «Локомотива». Теперь у динамовцев восемь побед в чемпионатах России.

На предварительном этапе национального первенства столичная команда заняла первое место, а «Локомотив» стал вторым. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Локомотив» — тульскую «Тулицу» (3:0, 3:0). На полуфинальной стадии бело-голубые были сильнее челябинского «Динамо-Метар» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» преодолел сопротивление саратовского «Протона» (3:1, 3:0, 3:1).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. четвёртый матч