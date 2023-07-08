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Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня

Волейбольная Лига наций, мужчины: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 8 июля, продолжатся матчи третьей недели предварительного этапа мужской волейбольной Лиги наций. Свои игры проведут национальные команды Польши, Канады, Японии, Италии, Болгарии, Сербии, Аргентины, Ирана, Китая, Канады, США и Франции.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Расписание игрового дня

Польша — Канада — 10:00.
Япония — Италия — 14:00.
Болгария — Сербия — 23:30.
Аргентина — Иран — 03:00.
Китай — Канада — 06:00.
США — Франция — 06:30.

Япония располагается на первом месте турнирной таблицы, второе место занимает США, а замыкает тройку лидеров сборная Бразилии. На последнем месте идёт Китай (6 очков), столько же у Кубы и Канады. Дальше пройдут восемь из 16 команд.

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