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Турецкие волейболистки разгромили итальянок и вышли в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Турции по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций. В четвертьфинальном матче турецкие волейболистки разгромили команду Италии со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Турции Мелисса Тереза Варгас, которая принесла команде 16 очков. На счету капитана Эды Эрдем Дюндар 11 очков. Столько же сборной Италии принесла доигровщица Франческа Виллани.

За выход в финал соревнований сборная Турции будет играть с командой США. Вторую полуфинальную пару составили команды Китая и Польши. Эти матчи пройдут в Арлингтоне (США) в ночь с 15 на 16 июля по московскому времени.

Волейбол. Лига наций. Арлингтон, США

Женщины. 1/4 финала

Турция – Италия – 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).