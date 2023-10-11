Нападающий «Динамо» — о победе в Кубке с 0:2: внутри меня точно был не штиль — такие волны

Нападающий московского «Динамо» Романас Шкулявичус рассказал об эмоциях, которые испытал в финале Кубка Столетия. В финальном матче в пяти сетах команда вырвала победу у «Зенита-Казань». Матч завершился со счётом 17:25, 17:25, 25:22, 25:21, 16:14.

«Даже представить себе не можете, что происходило внутри – там точно был не штиль… Такие волны. С каждым розыгрышем радость менялась на небольшое расстройство от проигранного или незабитого мяча. Только с божьей помощью удаётся удерживать этот баланс и концентрацию во время таких колебаний. Не легко, на самом деле, морально справляться с таким давлением, когда твоя ошибка может привести к последствиям, которые уже не вернёшь. Но и с этим господь даровал силы справиться», – сказал Романас Шкулявичус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.