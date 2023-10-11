«Русский человек в матчах за сборную отдаёт всего себя». Интервью с героем Кубка Столетия

Московское «Динамо» оформило первый титул в сезоне: в финале Кубка Столетия подопечные Константина Брянского обыграли казанский «Зенит». Причём сделали это в пяти партиях, уйдя с 0:2. Большой вклад (20 очков) в принципиальную победу внёс диагональный Романас Шкулявичус, который на этой позиции страхует Цветана Соколова, выступающего за сборную Болгарии.

В интервью «Чемпионату» один из героев финальной стадии рассказал о роли бога в его жизни и карьере, предсезонке «Динамо», впечатлениях от финала и скептическом отношении к соцсетям.

«Внутри меня точно был не штиль – такие волны»

— Романас, что лично для вас значит этот титул: учитывая ваш вклад в победу накануне и отсутствие большой игровой практики по сезону в целом?

— Особенным является не столько трофей, сколько сама победа нашей команды. Приятно, что и я внёс вклад. Прекрасно отдаю себе отчёт, что без упования на бога и без его помощи такого результата достичь бы не удалось. Рад, что это помогло нашей команде общими усилиями завоевать трофей.

Я не задумывался, но накануне много раз слышал от окружающих, что, по своей сути, трофей оказался уникальным – такой бывает раз в сто лет. Так если об этом думать, то, конечно, ценность его возрастает. Хотя для меня всё материальное имеет не такую большую ценность

— Да, кубок особенный. У российского волейбола вообще множество побед на международной арене. В чëм его сила, на ваш взгляд?

— Думаю, в талантливых ребятах, так как страна состоит из многих регионов – один лучше другого. Появляются такие одарённые богом игроки, которые развивают свои таланты и становятся качественными волейболистами. Да и вообще русский человек по своему духу, как я понимаю, в матчах за сборную отдаёт всего себя: ради команды и достижения результата наступает на свои амбиции. Наверное, это отличает российский волейбол. В этом и есть сила.

— Внешне, даже проигрывая, вы были очень спокойны. Внутри всё кипело?

— Даже представить себе не можете, что происходило внутри – там точно был не штиль…Такие волны. С каждым розыгрышем радость менялась на небольшое расстройство от проигранного или незабитого мяча. Только с божьей помощью удаётся удерживать этот баланс и концентрацию во время таких колебаний. Нелегко, на самом деле, морально справляться с таким давлением, когда твоя ошибка может привести к последствиям, которые уже не вернёшь. Но и с этим Господь даровал силы справиться.

— Сколько раз вас за игру штормит?

— Некогда отвлекаться на подсчёт. Просто надо быть готовым к любому развитию событий – столько непредсказуемых моментов, к которым ты должен максимально быть готов. Тебе надо принять максимально правильное решение за максимально короткий срок.

«Молодёжь Казани хорошо себя показала, но мы привыкли и к ней»

— В майском финале ЧР сюжет развивался похожим образом: те же команды и те же пять сетов. Тогда отпустили, сейчас вырвали победу. Чему-то тот матч научил, какие выводы были сделаны?

— Что было в прошлом сезоне, сегодня даже не вспоминается. Конечно же, было бы очень красиво на словах сказать, что мы сделали выводы, именно это помогло подобрать ключи и так далее. Но это другой матч, игроки, подготовленность, состояние организма и атмосфера. Играли равные команды, однако Господь благоволил нам.

— «Зенит» задушил «Локо» подачей, вас долгое время давил. И казалось, вы были не готовы поначалу. Было ощущение, что это не прекратится?

— Нужно было набраться терпения, не вдаваться в отчаяние и дождаться того шанса, когда мы сможем что-то сделать, чтобы изменить игру. Он настал: получилось наладить подачу, обрести уверенность – у нас появились эйсы, выбитые мячи. Каждый такой розыгрыш помогал сделать отрыв и, конечно, придавал уверенности. Мы с ребятами нашли свою игру и начали показывать уже привычный уровень.

Михаил Лабинский Фото: volley.ru

— Помните, в какой момент стало приходить понимание, что с ними играть можно сегодня?

— Да перед матчем уже поняли, что с ними можно играть. На самом деле, не было какого-то отрезка. Просто события развивались таким образом, что был сильный прессинг молодых ребят, против которых мы ещё не играли. Это парни, которых Казань подтянула, из молодёжки. Они ещё не слишком известны в Суперлиге – у них прежде не было столько игрового времени. Они хорошо себя показали, воспользовались шансом – очень одарённые ребята. Приходилось подстраиваться. Точно так же, как и к любому нападающему, который много забивает, рано или поздно начинают привыкать и подбирать ключи: подстраивают блок, защиту. Точно так же и с приёмом. Идёт привыкание.

«Вера показывает, от чего нужно избавиться, чтобы быть сильнее»

— Вы и Суперкубок с «Зенитом» разыграете. Уже этакое «эль класико» российского волейбола. От чего чаще и больше всего зависит результат в этих принципиальных играх?

— При прочих равных, когда и одна, и вторая команды сделали всё возможное для того, чтобы победить, результат зависит от воли бога.

— А если всё же с технической или тактической стороны подойти к вопросу?

— Волейбол не та игра, где тактика может всё решить. Здесь в первую очередь важны психология, уверенность партнёров друг в друге. И готовность играть и за себя, и за партнёра. Оговорюсь, это если речь идет о принципиальных встречах более или менее равных команд.

— Тогда как оставаться на психологическом пике и как с этой точки зрения готовиться к конкретному сопернику?

— Конечно, не от соперника зависит мой настрой или состояние. Нужно исследовать глубины нашего сердца. Рассматривать свои мотивы. Если то или иное настроение, состояние у тебя, то отчего оно такое? От чего оно зависит? Или чем мотивировано то или иное желание. И тогда можно найти свои слабые места, скрытые мотивы, работать над ними и устранять их. В этом очень сильно помогает Господь. Он показывает, от чего нужно избавиться — это делает меня сильнее.

— Это командное состояние?

— Не знаю, тут надо каждого индивидуально спрашивать. Свой подход у каждого. Каждый человек – как книга толщиною в жизнь. Не знаю, кто как настраивается, что его мотивирует или что он делает для того, чтобы психологически быть готовым.

«У меня есть семья, мне с ними же не общаться в социальных сетях!»

— Не нашла вас в социальных сетях. Вы не сидите, ничего не читаете?

— Ни меня, ни моей жены там нет. Мы считаем, что это лишнее, нам это не нужно.

— Это отвлекает от течения жизни? Лишний стресс?

— Просто забирает много времени, которого и без того мало – в сутках даже хочется больше часов. Зачем эти социальные сети, если у меня есть семья, мне с ними же не общаться в социальных сетях (улыбается)! Поэтому я могу понять молодёжь, которая только в поиске своей второй половинки. У нас с моей драгоценной женой трое мальчишек, нам очень приятно и хорошо проводить время вместе, поэтому мы в подобном не нуждаемся.

— Тогда, возможно, вы могли и не знать, что многие посчитали вас MVP финала. Хотели бы и с такой наградой улететь?

— Вообще таких целей нет. Да, многие ребята говорили, что думали, что её присвоят мне. Но мне без разницы, она для меня не имеет той ценности, что победа, которой добилась команда.

— Полезно иногда получить дозу критики в свой адрес? Это мотивирует или эмоционально втаптывает?

— Вообще, нормально. В критике можно найти истину. К любому решению надо подходить критически, тогда можно найти оптимальный вариант. Я ни в коем случае не буду обижаться, даже если мне будет неприятно услышать какие-то вещи, главное, чтобы человек был адекватен и движим добрыми мотивами. Если окажется полезным, охотно приму и что-то изменю, чтобы стать лучше.

«У меня такое смиренное отношение: здесь — значит здесь»

— Как бы вы эффективно ни отыграли, но после приезда Цветана Соколова вновь станете вторым диагональным. Какой видите свою роль в клубе на будущий сезон?

— Не я её вижу, а главный тренер. Цветана очень ждём, на него команда рассчитывает. Они также могут и на меня рассчитывать — я никуда не уезжаю (улыбается). Если даст бог, всегда буду готов помочь команде, как только ей это понадобится. Для этого ведь мы и сотрудничаем. Потому и называемся командой. Когда кто-то испытывает трудности или у него не получается, партнёр всегда готов прийти команде на помощь и подменить ради достижения цели.

— Константин Брянский сказал, что будет давать больше времени резерву. Обсуждалось с вами?

— Нет, это, по-моему, и не обсуждается – больше муссируется болельщиками, журналистами. У нас в команде нет таких ярлыков. Все готовы встать друг на место друга, чтобы поддержать команду в любом противостоянии. Мы бы не были командой, если бы каждый тянул одеяло в свою сторону.

— С Константином Владиславовичем вы в очень долгих профессиональных отношениях – путь начался ещё в «Нове». То есть это сотрудничество до сих пор перспективно? Что оно вам даёт?

— Это незапланированное сотрудничество: каждый раз обстоятельства складываются таким образом, что мы сотрудничаем один год, а за ним ещё один. А потом ещё два. Так получается, что уже и седьмой год пошёл. Проходит сезон, клуб оценивает способности, возможности, здоровье, подходит ли волейболист под рисунок игры команды.

— Но это же не одностороннее движение…

— Многие желания Господь вкладывает в сердца людей, особенно часто, когда это касается его детей и их судеб. Конечно, всегда есть выбор. Поэтому очень важно находиться в процессе размышления, прислушиваться к своему сердцу. О чëм мы и говорили ранее. Если что-то и происходит в моей жизни, то происходит по божьей воле. Он вложил желание тому же тренеру или тому, кто ответственен за селекцию. Значит, на данный момент я должен быть в этом месте. В этом плане у меня смиренное отношение: здесь — значит здесь.

— То есть вы своей спортивной судьбой и не руководите?

— Именно поэтому мне не надо особо париться что-то планировать или контролировать. Моё дело только взирать на него, как и в последней игре. Если бы я на себя надеялся, то точно не смог сыграть, как сыграл. Потому что это очень большое давление, ведь, как вы правильно сказали, практики не было. Сколько финалов я сыграл? Достаточно одного пальца, чтобы посчитать.

«Уже в полуфинале прыжок увеличился на 5-6 см»

— Как прошла предсезонка? Насколько эффективно для вас?

— Мы четвёртый год подряд проводим подготовительные сборы в Турции: там специальная база, где есть все условия подготовки для многих видов спорта.

— Наверное, вы видели календарь Суперлиги. Туры разбросаны на неделе и захватывают среду. Как вам такое?

— Открою небольшой секрет: спортсмены не следят за днями недели. Для них есть дни рабочие и нерабочие. Это обычный цикл. А если на выходной попадает воскресенье или понедельник, то вообще никакой разницы. Просто отдыхаешь в этот день.

— У вас жёсткий календарь. Чуть ли не вся топ-5 в течение месяца.

— Сначала более или менее разгруженный календарь, а потом туры будут через каждые три-четыре дня. Хотя это уже было в прошлом сезоне: первая четвёрка шла подряд – пять игр в феврале. Это привычное дело.

— Как-то свой пик надо подстраивать под календарь и выходить на прайм к главным соперникам?

— Глобальная закладка фундамента – своей физической формы – происходит в начале сезона. Потом уже идёт поддержка с небольшими предыгровыми подготовками: когда команда загружается за неделю-полторы и нагрузку сбавляет ближе к игре. За четыре дня до матча не нагружаемся сильно, чтобы потом успеть восстановиться. Так что к игре подходим отдохнувшими. И так всегда. Если каждые три-четыре дня будут игры, то, конечно, речь не идёт о загрузке – лишь о поддержании формы.

— Как вы свою форму оцениваете?

— Все хорошо, слава богу! Удалось поднять прыжок на 5-6 см, поработав над этим элементом в межсезонье с нашим тренером по ОФП Андресом Эспером.