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Россиянин Колодинский дебютировал за турецкий клуб «Девели»

Россиянин Колодинский дебютировал за турецкий клуб «Девели»
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15 ноября 40-летний российский связующий Игорь Колодинский дебютировал в сильнейшей лиге чемпионата Турции по волейболу в составе команды «Девели» (Кайсери). В матче против «Бигадича» он вышел в стартовом составе. Игра закончилась победой «Девели» в трёх сетах со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:20). Это вторая победа клуба в семи сыгранных матчах. «Девели» занимает десятое место в турнирной таблице.

В 2006-2008 годах Колодинский отличился как игрок в пляжный волейбол. В команде с Дмитрием Барсуком он трижды выигрывал чемпионат России, стал серебряным призёром чемпионата мира, бронзовым призёром чемпионата Европы, а также победителем турнира «Большого шлема» (Клагенфурт–2008, Австрия). Дуэт представлял Россию на Олимпийских играх-2008 в Пекине.

Значительную часть своей карьеры в классическом волейболе Колодинский провёл в команде «Белогорье», в составе которой трижды становился чемпионом России (2003, 2004, 2005), дважды победителем Лиги чемпионов в сезонах-2002/2003 и 2003/2004. В августе 2023 года он перешёл в «Ярославич», где его сразу назначили капитаном клуба, но уже через полтора месяца он покинул новый коллектив.

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