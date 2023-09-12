Волейболист Игорь Колодинский покинул «Ярославич»

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Бывший волейболист «Белогорья» и сборной России 40-летний Игорь Колодинский, перешедший в межсезонье из белгородского клуба в «Ярославич», покинул команду с берегов Волги.

Летом Колодинский присоединился к клубу из Ярославля, выступающему в Высшей лиге «А» чемпионата России по волейболу, чтобы помочь команде вернуться в Суперлигу. Однако, потренировавшись полтора месяца, Колодинский решил покинуть коллектив.

«Злые языки говорят, что Игорь «не сошелся характером» с директором и главным тренером «Ярославича» Сергеем Шляпниковым. Известно, что Сергей Константинович предпочитает авторитарные методы работы, которые, видимо, не понравились Игорю», — сообщается в телеграм-канале «Арена Урала».

Напомним, что Колодинский, помимо успехов в классике, становился чемпионом Европы и вице-чемпионом мира в пляжном волейболе.