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Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт рассказала, что поразило её в России

Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт рассказала, что поразило её в России
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Волейболистка сборной Турции и «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт рассказала, что поразило её в России. Спортсменка оказалась удивлена расстоянием между городами.

«Россия для меня – это удивительное приключение. Мощная поддержка болельщиков «Локомотива», невероятная дружеская атмосфера, когда мы играем домашние матчи. Болельщики оказались очень приветливыми, благодаря им я почувствовала себя здесь как дома. Хотя в некоторых городах довольно холодно, в начале меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», — рассказала Каракурт в интервью «Чемпионату».

Отметим, Каракурт является победителем Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка». В этом году турецкая волейболистка со своей сборной выиграла Лигу наций.

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