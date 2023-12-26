Звезда сборной Турции по волейболу рассказала, почему решила перейти в российский клуб

Волейболистка сборной Турции и «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт рассказала, почему решила перейти в российский клуб.

«Мне нравится выходить из зоны комфорта. И российская лига идеальна для этого. Я очень довольна моим решением. Да, к сожалению, я не могу участвовать в европейских кубках здесь, в России. Но надеюсь, что ситуация изменится в ближайшее время», — рассказала Каракурт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне этого года. Последним клубом 23‑летней спортсменки был итальянский «Игор Горгондзола». Каракурт в сезоне‑2022/23 стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии. Отметим, волейболистка является победителем Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка». В этом году турецкая спортсменка со своей сборной выиграла Лигу наций.