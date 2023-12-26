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Эбрар Каракурт рассказала, как сборная Турции по волейболу добилась больших успехов

Эбрар Каракурт рассказала, как сборная Турции по волейболу добилась больших успехов
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Турецкая волейболистка «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт рассказала, как сборная Турции по волейболу добилась больших успехов. По мнению спортсменки положительные результаты зависят от атмосферы в коллективе.

«В турецкой национальной команде действительно необыкновенная атмосфера. Мы все там друзья. Мы знаем друг друга очень давно. К тому же, благодаря Мелиссе Варгас мы стали сильнее. Плюс, турецкие болельщики всегда поддерживают нас, турецкая федерация волейбола всегда содействует нам, и, конечно же, у нас идеальный тренер», — рассказала Каракурт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Вместе со сборной Турции Каракурт стала серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, также на её счету серебро и бронза Лиги наций.

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