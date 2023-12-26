Турецкая волейболистка объяснила, почему вынужденно сменила любимый номер в «Локомотиве»

Волейболистка сборной Турции и «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт объяснила, почему вынужденно сменила любимый номер в команде.

«Девять – моё счастливое число. А 99 – это две девятки, они обозначают двойную удачу. А ещё мне нравится выходить последней. Я поменяла этот номер в «Локомотиве», потому что здесь номера до 30. Уважаемая российская лига, сделайте, пожалуйста, номера до 99 (улыбается)!» — рассказала Каракурт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Каракурт перешла в «Локомотив» в июне этого года. Последним клубом 23‑летней спортсменки был итальянский «Игор Горгондзола». Каракурт в сезоне‑2022/2023 стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии. Отметим, что волейболистка является победительницей Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка». В этом году турецкая спортсменка со своей сборной выиграла Лигу наций.