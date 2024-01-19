Команда россиянки Акимовой вышла в полуфинал Кубка Вызова

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает российская 21-летняя диагональная Вита Акимова, вышел в полуфинал Кубка Вызова.

В 1/4 финала команда дважды сыграла с румынским клубом «Волунтари». Обе встречи завершились победой итальянок. В первом матче «Игор Горгондзола» на домашней площадке одержал победу со счётом 3:1 (25:18, 19:25, 25:13, 25:17). Второй матч прошёл в Румынии и завершился со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:20).

В обеих встречах диагональная Вита Акимова вновь стала самым результативным игроком, набрав 22 очка в первом матче и 15 – во втором.

В полуфинале Кубка Вызова итальянки встретятся с немецким клубом «Висбаден». Первый матч пройдёт 30 января в Италии, второй – 6 февраля в Германии.