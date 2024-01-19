Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска и экс-тренер мужской сборной Болгарии по волейболу Пламен Константинов назвал главных претендентов на золото Олимпийских игр в Париже.

«Франция, Италия, Польша, Бразилия на шаг впереди других. Безусловно, Франции должны помочь родные стены, однако я полагаю, что Польша и Италия по составу посильнее, они на пике, который некоторые французские игроки — может быть! – прошли в прошлом олимпийском цикле», – отметил Пламен Константинов в интервью для «Российской газеты».

Напомним, руководство сборной Болгарии поставило перед тренером новосибирского «Локомотива» условие, согласно которому он должен покинуть российский клуб и работать в качестве освобождённого тренера. Специалист отказался. Новым тренером сборной стал итальянец Джанлоренцо Бленджини.