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Константинов рассказал, что нужно России, чтобы не отстать от мировой волейбольной элиты

Константинов рассказал, что нужно России, чтобы не отстать от мировой волейбольной элиты
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов объяснил, какие действия необходимо предпринять России в условиях изоляции от международных стартов, чтобы не отстать в развитии волейбола от мировой элиты.

«Я считаю, что в первую очередь надо уменьшить количество команд в Суперлиге хотя бы до 14. Это поднимет уровень остальных. Какой бы большой ни была Россия и её волейбол, всё-таки классных игроков на 16 команд не хватает.

Ещё один проблемный момент связан с календарём. Я понимаю логику Всероссийской федерации волейбола: если почти нет международных матчей, надо их добавить на внутреннем уровне. Больше игр – больше рекламы – больше болельщиков, продажи билетов и атрибутики – больше денег. Но это решение одновременно негативно влияет на тренировочный процесс, в особенности на работу с резервистами и молодёжью. С нынешним графиком игр невозможно полноценно тренироваться. Мы живём по графику: игра – перелёт – тренажёрка – опробование – новая игра.

Третий момент – жёсткий лимит на легионеров, не больше двух в команде. Идея вроде бы правильная – будет больше играть волейболистов с российскими паспортами. Я с этим и согласен, и нет. Потому что, если добавить третьего легионера, уровень Суперлиги повысится. Россияне будут с большим рвением биться за место в составе. Я видел немало примеров, когда талантливый игрок подписывает контракт и, как говорит коллега из Сургута Рафаэль Хабибуллин, надевает кожаные трусы и несколько сезонов протирает лавку запасных: не играю и ничего страшного, зарплата хорошая, жизнь удалась.

Понимаете, волейбол без легионеров как суп без специй. Каждый иностранец приходит со своей школой игры: американской, канадской, бразильской, сербской, итальянской. Легионеры дают местным возможность повысить свою вариативность в игре, обогатить её. Возникает понимание: «А что, значит, так можно?» В прошлом мне как игроку многое дали и тренеры, и опытные игроки из разных стран. Было интересно понять, как они отыгрываются от блока, как делают скидки, как накатывают мячи. Три легионера, я считаю, это не перегиб. Новый лимит не очень поднимет уровень топовых российских команд, зато приблизит к ним остальных и сделает чемпионат более конкурентным», – объяснил Пламен Константинов в интервью для «Российской газеты».

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