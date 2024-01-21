Игрок «Динамо Москва» Власов: не буду смотреть Олимпиаду без сборной России

Центральный блокирующий московского «Динамо» и сборной России Илья Власов прокомментировал возможное участие сборной России на предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он заявил, что старается абстрагироваться от подобных вопросов.

«Слежу ли за новостями о допуске? Я стараюсь абстрагироваться от всего этого. У меня есть моё хобби, моя любимая игра и я занимаюсь ей. От того, поедем мы на Олимпийские игры или нет, я не стану меньше любить волейбол. Я вообще не слежу за международными матчами сборных. Олимпиаду также не буду смотреть без России, только посмотрю результат», – сказал Власов в интервью Metaratings.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список требований к российским спортсменам для допуска на Олимпиаду-2024. Отметим, команды российских спортсменов не будут рассматриваться на предмет возможного участия в Играх. Выступить на соревнованиях смогут только индивидуальные атлеты.