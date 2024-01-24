Волейболистка Матвеева считает, что популяризации волейбола сегодня недостаточно

Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы — 2018 и участница Олимпиады-2020 Полина Матвеева заявила, что стоит больше рассказывать о жизни волейболисток, это полезно для будущего поколения и для популяризации волейбола.

«Как отношусь к автобиографическим книгам Екатерины Гамовой и Елизаветы Тищенко? Я их не читала, но думаю, что наши легендарные волейболистки сделали благое дело для популяризации волейбола в России. Мне кажется, что сегодня её недостаточно. Решившись рассказать о своей жизни и судьбе, они в очередной раз стали ролевыми моделями для будущих поколений нашего волейбола», — приводит слова Матвеевой «Спорт день за днём».

Напомним, сама спортсменка принадлежит к волейбольной династии Матвеевых, поэтому с детства знала, что посвятит жизнь именно этому виду спорта.