«Не форсирую возвращение». Матвеева — о восстановлении после травмы

Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы – 2018 и участница Олимпиады-2020 Полина Матвеева рассказала, что её восстановление после разрыва связок прошло гораздо быстрее, чем ожидалось.

«Быстрее, чем ожидалось изначально. Сейчас вся наша работа с тренером по ОФП Дамиром Колецом и другими специалистами нацелена на то, чтобы восстановление было максимально качественным. Поэтому я не форсирую своё возвращение на площадку и не назову вам его точной даты. Надеюсь, что смогу полноценно и максимально помочь команде в решающих матчах нынешнего сезона», — приводит слова Матвеевой «Спорт день за днём».

Напомним, в товарищеском матче с «Ленинградкой» спортсменка получила разрыв связок. Из-за тяжести травмы даже вставал серьёзный вопрос о том, кем заменять связующую.