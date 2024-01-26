Более 11 тысяч зрителей посетили первый в истории матч женской PVF лиги в США

В четверг, 25 января, В США стартовала Pro Volleyball Federation (PVF) лига. Это новая женская профессиональная лига по классическому волейболу в США. Участие в чемпионате принимают 7 команд.

О создании лиги было объявлено 17 ноября 2022 года. Первый матч состоялся 25 января 2024 года. В нём встретились волейболистки из «Атланты» и «Омахи». Встреча завершилась со счётом 3:2 (26:24, 25:23, 17:25, 19:25, 15:13) в пользу волейболисток из Атланты.

Отметим, на матче в зале присутствовало 11 624 зрителя. 1-й раунд соревнований завершится 20 февраля 2024 года. Каждая из команд по разу сыграет друг с другом.