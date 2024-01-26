ВФВ поздравила двукратного олимпийского чемпиона Георгия Мондзолевского с 90-летием

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) поздравила двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Георгия Мондзолевского с днём рождения. Сегодня, 26 января, легендарному волейболисту исполняется 90 лет.

«Желаем Георгию Григорьевичу богатырского здоровья, хорошего настроения и верных друзей рядом», — говорится в сообщении пресс-службы ВФВ.

Напомним, Георгий Мондзолевский является победителем Олимпийских игр в Токио (1964) и Мехико (1968), победителем чемпионатов мира 1960 и 1962 годов и бронзовым призёром мирового первенства по волейболу 1956 года, а также обладателем золота чемпионата Европы 1967 года и бронзовым призёром европейских турниров 1958 и 1963 годов в составе сборной СССР.