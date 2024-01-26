Волейболистки из Китая стали победителями турнира «Локоволей-2023»

Команда КНР переиграла волейболисток Калининградской области в финале турнира «Локоволей-2023», который проходил во Владивостоке с 24 по 26 января. Команда Беларуси заняла третье место.
Итоговое положение команд выглядит таким образом:
- Китайская Народная Республика
- Калининградская область
- Республика Беларусь
- Краснодарский край
- Челябинская область
- Республика Казахстан
- Иркутская область
- Приморский край
- Сахалинская область
По итогам Суперфинала были вручены и индивидуальные награды. Лучшей нападающей турнира признана Арина Анненко (Калининградская область), лучшей блокирующей – Аида Даутова (Республика Беларусь), лучшей связующей – Дин Хаочен (Китайская Народная Республика), лучшим защитником – Лариса Езепова (Республика Беларусь). Самым ценным игроком турнира стала Шэнь Цзысьань (Китайская Народная Республика).