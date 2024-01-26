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Волейболистки из Китая стали победителями турнира «Локоволей-2023»

Волейболистки из Китая стали победителями турнира «Локоволей-2023»
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Команда КНР переиграла волейболисток Калининградской области в финале турнира «Локоволей-2023», который проходил во Владивостоке с 24 по 26 января. Команда Беларуси заняла третье место.

Итоговое положение команд выглядит таким образом:

  1. Китайская Народная Республика
  2. Калининградская область
  3. Республика Беларусь
  4. Краснодарский край
  5. Челябинская область
  6. Республика Казахстан
  7. Иркутская область
  8. Приморский край
  9. Сахалинская область

По итогам Суперфинала были вручены и индивидуальные награды. Лучшей нападающей турнира признана Арина Анненко (Калининградская область), лучшей блокирующей – Аида Даутова (Республика Беларусь), лучшей связующей – Дин Хаочен (Китайская Народная Республика), лучшим защитником – Лариса Езепова (Республика Беларусь). Самым ценным игроком турнира стала Шэнь Цзысьань (Китайская Народная Республика).

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