Волейболистки из Китая стали победителями турнира «Локоволей-2023»

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Команда КНР переиграла волейболисток Калининградской области в финале турнира «Локоволей-2023», который проходил во Владивостоке с 24 по 26 января. Команда Беларуси заняла третье место.

Итоговое положение команд выглядит таким образом:

Китайская Народная Республика Калининградская область Республика Беларусь Краснодарский край Челябинская область Республика Казахстан Иркутская область Приморский край Сахалинская область

По итогам Суперфинала были вручены и индивидуальные награды. Лучшей нападающей турнира признана Арина Анненко (Калининградская область), лучшей блокирующей – Аида Даутова (Республика Беларусь), лучшей связующей – Дин Хаочен (Китайская Народная Республика), лучшим защитником – Лариса Езепова (Республика Беларусь). Самым ценным игроком турнира стала Шэнь Цзысьань (Китайская Народная Республика).