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Президент России Владимир Путин посетил арену ЖВК «Корабелка» в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил арену ЖВК «Корабелка» в Санкт-Петербурге
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Президент России Владимир Путин посетил арену Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, где выступает женский волейбольный клуб «Корабелка», сообщает официальный сайт ВФВ.

Президента сопровождал Секретарь Совбеза, председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев.

Игроки клуба подарили главе государства мяч. В свою очередь, президент поблагодарил за подарок и пожелал спортивных успехов в будущем.

Фото: Соцсети Всероссийской федерации волейбола

Отметим, что тренером «Корабелки» является советская и российская волейболистка, игрок сборной СССР, олимпийская чемпионка Светлана Сафронова.

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