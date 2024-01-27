Ветрова — о возобновлении карьеры: я полностью отошла от волейбола, и тут звонок из Казани

Чемпионка мира по волейболу 2010 года 37-летняя российская волейболистка Вера Ветрова рассказала, что побудило её возобновить спортивную карьеру.

«Я полностью отошла от волейбола, и никаких предпосылок к возвращению в спорт не было. У моей семьи уже были планы, мы планировали путешествовать, хотели покорять мир. И тут звонок из Казани!

Мы обсудили это предложение с семьёй. Стало интересно, как же так — ситуация повторилась ещё раз! Почему мне вновь представилась возможность вернуться в Казань? Скажу честно, у меня не было никакой физической подготовки. Как я уже сказала, я полностью отошла от волейбола, но не в плане того, что психанула и забыла о нём. Нет, просто жизнь была насыщена другими событиями. Нужно было всё вспоминать и набирать форму, но я решила попробовать ещё раз.

Может, тогда, два года назад, я не так закончила и нужно по-другому? Есть переосмысление той ситуации. Всё на правильном пути», — приводит слова Ветровой официальный сайт ЖВК «Динамо-Ак Барс».

Напомним, в сентябре прошлого года Вера Ветрова возобновила карьеру в казанском клубе «Динамо-Ак Барс».