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Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Ветрова рассказала о планах после завершения карьеры

Волейболистка «Динамо-Ак Барс» Ветрова рассказала о планах после завершения карьеры
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Связующая «Динамо-Ак Барс» Вера Ветрова рассказала, чем планирует заниматься после завершения волейбольной карьеры.

«Были моменты того, что просто непривычно всему твоему существу. Ты же почти всю жизнь ходил по расписанию, ты принадлежал полностью команде. Игры, тренировки, игры, тренировки. А сейчас ты всё строишь сам, сам за всё отвечаешь. Нужно было время привыкнуть, но я никогда не боялась этой самостоятельности и чего-то нового.

Я не боюсь, что не буду заниматься чем-то конкретным, но у меня нет такого, что я ложусь на диван, и у меня начинается депрессия. Мне больше по душе свободный образ жизни, интересно заниматься делами, которые появляются в моменте. У нас в семье двое детей, мой инициативный муж подкидывает много идей, которые нужно реализовывать. Например, мы пробовали заниматься сельским хозяйством – это очень энергозатратный и времязатратный проект, но очень интересный, новый для меня. Хочется и дальше пробовать, путешествовать, осваивать новое. В мире много всего интересного, и когда я пойму, что мне подходит, то буду следовать по этому пути", — приводит слова Ветровой пресс-служба «Динамо-Ак Барс»

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