Тренер «Тулицы» Терехова — о победе над «Спартой»: всё сами своими руками ломаем

Старший тренер волейбольного клуба «Тулица» Анастасия Терехова после победы в тай-брейке в матче с нижегородской «Спартой» в рамках 18-го тура женской Суперлиги оценила игру своей команды.

«Да, рада, что выиграли, потому что третий год уже мы со «Спартой» боремся и побеждаем только в пятой партии. Хорошая команда, защитная, характерная. Мы сами «привозим» себе эти пять партий, потому что первую начинаем, все собраны, все настроены. И потом начинаем немножко расслабляться, думаем, что всё так же будет продолжаться. Соперник, естественно, прибавляет, а мы не можем выйти из этой ямы, по несколько очков подряд проигрываем.

Я всё равно поздравляю девчонок, поздравляю болельщиков. Нужная победа нам, важная. Что сказать? Просто всё сами своими руками ломаем. В пятой партии мы реально доказали, что мы сильнее, как мы можем играть. Хорошо, что у нас такая длинная скамейка. Девчонки на замену вышли, молодцы, помогали. Мы команда, мы всё вместе принимаем – и поражения, и победы. Я надеюсь, что в дальнейшем мы не будем допускать таких ошибок», – передаёт слова Тереховой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч между «Тулицей» и «Спартой» завершился со счётом 3:2 (25:17, 22:25, 25:15, 18:25, 15:5) в пользу команды Тереховой.