Россиянка Шеманова покинула «Галатасарай» через месяц после перехода

В начале января 2024 года российская доигровщица Полина Шеманова подписала контракт до конца сезона-2023/2024 с волейбольным клубом «Галатасарай». Однако уже 31 января, через месяц после перехода, спортсменка присоединилась к другому турецкому клубу.

Волейбольная команда «Сарыер», в которую и перешла Шеманова, занимает 13-ю позицию в турнирной таблице элитной турецкой Лиги Султанлар. «Галатасарай» располагается на седьмой строчке.

Спортивная карьера девушки началась в сезоне-2015/2016 с череповецкой «Северянки» и «Северянки-3». Последние четыре года, начиная с сезона-2018/2019, Шеманова играла в США в составе команды «Сиракузского университета». Текущий сезон она начала с должности помощника тренера американской команды, а в январе перешла в турецкую лигу.