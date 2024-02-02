Волейболистки «Динамо» обыграли «Спарту» и продлили серию побед до пяти

Завершился матч 19-го тура PARI Суперлиги (предварительный этап) среди женщин. На площадке встретились команды «Динамо Кр» (Краснодар) и «Спарта» (Нижний Новгород). Со счётом 3:0 (25:11, 25:11, 25:17) победу одержала команда «Динамо Кр». Матч прошёл в Краснодаре на арене «Олимп».
Сейчас «Динамо Кр» расположилось на восьмой строчке турнирной таблицы и завершает зону прохода в плей-офф. «Спарта» же находится ниже, на 12-м месте.
Начиная с 15-го тура, динамовки ни разу не проиграли соперницам, на их счету 29 очков. У «Спарты» – только 13. Для команды из Нижнего Новгорода это уже девятое поражение подряд.
Напомним, участие принимают 14 команд, а сами игры женской Суперлиги продлятся до 29 апреля. Сейчас турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо».
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