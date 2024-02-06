Стало известно, где и когда пройдёт финальный раунд молодёжной волейбольной лиги России

Стали известны даты и города проведения финальных раундов молодёжной волейбольной лиги страны.

Лучшие шесть команд по итогам регулярного чемпионата отправятся в Новый Уренгой, где с 4 по 9 марта определятся основные участники борьбы за титул. Победитель и призёры розыгрыша станут известны в Сургуте. Там пройдут матчи с 26 по 31 марта, сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Сейчас лидером первенства является югорская команда ЮКИОР. По итогам 30 игр в их активе 72 очка. Вторую позицию занимает «Факел-2» (Новый Уренгой), а третье место у ВК «Кузбасс-2». Обе команды набрали по 68 очков.

Напомним, обладателем Кубка молодёжной лиги в сезоне-2022/2023 стал «Локомотив-СШОР» из Новосибирска. В финале волейболисты обыграли московскую команду «Динамо-Олимп».