Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» продлило победную серию в Суперлиге, обыграв новосибирский «Локомотив»

«Белогорье» продлило победную серию в Суперлиге, обыграв новосибирский «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Волейбольный клуб «Белогорье» на своей площадке одержал победу в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Соперниками волейболистов из Белгорода были игроки новосибирского «Локомотива». Для определения победителя встречи понадобились все пять сетов. Матч завершился победой «Белогорья» со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12). Эта победа стала для «Белогорья» седьмой подряд в чемпионате.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 22-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Чекмизов, Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Габелко, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Штыблов, Цзининь, Галимов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Савин, Бражнюк, Ашифин, Вишняков, Гуляев, Нутфуллин, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Ефремов, Куркаев, Драгунов, Курбанов, Костадинов

Серия началась 12 января, тогда был обыгран клуб «Газпром-Югра» (Сургут). Затем белгородцы последовательно переиграли «Нефтяник» (Оренбург), «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Нову» (Новокуйбышевск), «Зенит-Казань», московское «Динамо». Сейчас команда из Белгорода расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы.

Пари Суперлига - предварительный этап (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android