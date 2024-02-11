«Белогорье» продлило победную серию в Суперлиге, обыграв новосибирский «Локомотив»

Волейбольный клуб «Белогорье» на своей площадке одержал победу в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Соперниками волейболистов из Белгорода были игроки новосибирского «Локомотива». Для определения победителя встречи понадобились все пять сетов. Матч завершился победой «Белогорья» со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12). Эта победа стала для «Белогорья» седьмой подряд в чемпионате.

Серия началась 12 января, тогда был обыгран клуб «Газпром-Югра» (Сургут). Затем белгородцы последовательно переиграли «Нефтяник» (Оренбург), «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Нову» (Новокуйбышевск), «Зенит-Казань», московское «Динамо». Сейчас команда из Белгорода расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы.