Мужская и женская Лиги наций будут расширены до 18 сборных

Мужская и женская волейбольные Лиги наций расширятся до 18 команд. Изменения вступят в силу м 2025 года. Ранее в турнире участвовало 16 сборных. Участники больше не будут делиться на основные команды и команды-претенденты.

По окончании Лиги наций 2024 худшая команда не покинет турнир. Также к участникам Лиги наций присоединятся победители Кубка претендентов и команды с лучшим рейтингом FIVB, которые ещё не прошли квалификацию.

Отметим, с увеличением количества участвующих сборных будет изменена структура расписания предварительного этапа. Каждая команда сыграет 12 матчей в течение трёх соревновательных недель. Количество соревновательных дней будет сокращено с шести до пяти в неделю. Игрокам также будет предоставлена ​​дополнительная неделя отдыха.