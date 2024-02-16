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Волейболистки московского «Динамо» всухую обыграли краснодарское «Динамо»

Волейболистки московского «Динамо» всухую обыграли краснодарское «Динамо»
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Сегодня, 16 февраля, завершился матч 21-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. На площадке встретились команды «Динамо» из Москвы и «Динамо» из Краснодара. Со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:15) победу одержало «Динамо» (Москва).

Напомним, сейчас краснодарское «Динамо» замыкает проход в зону плей-офф на восьмом месте, а вот московская команда – на первой строчке.

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 21-й тур
16 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо Кр: Соловьева, Боговская, Подскальная, Ткачёва, Синицина, Масалева, Соколова, Шевчук, Гончарова, Жукова, Подскальная, Воробьёва, Видинеева
Динамо М: Пипунырова, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
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