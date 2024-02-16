Волейболистки московского «Динамо» всухую обыграли краснодарское «Динамо»

Сегодня, 16 февраля, завершился матч 21-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. На площадке встретились команды «Динамо» из Москвы и «Динамо» из Краснодара. Со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:15) победу одержало «Динамо» (Москва).

Напомним, сейчас краснодарское «Динамо» замыкает проход в зону плей-офф на восьмом месте, а вот московская команда – на первой строчке.