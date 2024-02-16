Синицына — о матче с «Динамо»: с таким соперником нельзя совершать оплошности

Связующая волейбольного клуба «Динамо» из Краснодара Екатерина Синицына подвела итог игры с московской командой «Динамо» и заявила, что причиной проигрыша стали многочисленные ошибки.

«Мы надеялись, что игра получится не такая, какой в итоге результат. Москва — очень хороший соперник. Каждый игрок добился многого, и, конечно, с таким соперником нельзя позволять себе такие оплошности, которые мы позволили сегодня. Совершали ошибки в неподходящий момент, не могли потом сняться в одной расстановке. У нас часто такое бывает, что за одной ошибкой идёт череда таких же, и мы не всегда можем с этим справиться», — сказала Синицына в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня, 16 февраля, краснодарское «Динамо» всухую проиграло встречу московскому «Динамо».