Синицына — о матче с «Динамо»: с таким соперником нельзя совершать оплошности

Связующая волейбольного клуба «Динамо» из Краснодара Екатерина Синицына подвела итог игры с московской командой «Динамо» и заявила, что причиной проигрыша стали многочисленные ошибки.
«Мы надеялись, что игра получится не такая, какой в итоге результат. Москва — очень хороший соперник. Каждый игрок добился многого, и, конечно, с таким соперником нельзя позволять себе такие оплошности, которые мы позволили сегодня. Совершали ошибки в неподходящий момент, не могли потом сняться в одной расстановке. У нас часто такое бывает, что за одной ошибкой идёт череда таких же, и мы не всегда можем с этим справиться», — сказала Синицына в послематчевом комментарии.
Напомним, сегодня, 16 февраля, краснодарское «Динамо» всухую проиграло встречу московскому «Динамо».
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