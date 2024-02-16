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Синицына — о матче с «Динамо»: с таким соперником нельзя совершать оплошности

Синицына — о матче с «Динамо»: с таким соперником нельзя совершать оплошности
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Связующая волейбольного клуба «Динамо» из Краснодара Екатерина Синицына подвела итог игры с московской командой «Динамо» и заявила, что причиной проигрыша стали многочисленные ошибки.

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 21-й тур
16 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо Кр: Соловьева, Боговская, Подскальная, Ткачёва, Синицина, Масалева, Соколова, Шевчук, Гончарова, Жукова, Подскальная, Воробьёва, Видинеева
Динамо М: Пипунырова, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева

«Мы надеялись, что игра получится не такая, какой в итоге результат. Москва — очень хороший соперник. Каждый игрок добился многого, и, конечно, с таким соперником нельзя позволять себе такие оплошности, которые мы позволили сегодня. Совершали ошибки в неподходящий момент, не могли потом сняться в одной расстановке. У нас часто такое бывает, что за одной ошибкой идёт череда таких же, и мы не всегда можем с этим справиться», — сказала Синицына в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня, 16 февраля, краснодарское «Динамо» всухую проиграло встречу московскому «Динамо».

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