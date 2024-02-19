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Константинов — о поражении «Локомотива»: показали самую отвратительную игру за весь сезон

Константинов — о поражении «Локомотива»: показали самую отвратительную игру за весь сезон
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после поражения в матче с новоуренгойским «Факелом» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги оценил игру своей команды.

«Показали самую отвратительную игру за весь сезон. Ни отдачи, ни борьбы. Даже в какой-то момент появился страх проиграть дома. Сегодня никакого проявления характера, абсолютно заслуженный проигрыш. «Факел» выиграл по делу, а нам нужно сделать свои выводы. Полный зал, наши болельщики не заслуживали такого. Не было момента, где мы бы сами завелись. Да, тяжело после долгого выезда, но это не оправдания, трибуны заслуживали большей отдачи», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Локомотив» на домашней площадке уступил «Факелу» со счётом 2:3 (16:25, 25:23, 21:25, 32:30, 13:15).

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