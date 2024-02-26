«Чередовали хорошие розыгрыши с невероятными ошибками». Константинов — о победе над АСК

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после победы в матче с нижегородским АСК в рамках 25-го тура мужской Суперлиги проанализировал игру своей команды и назвал причины, по которым в первой и второй партиях была более напряжённая борьба.

«Логично, потому что чередовали хорошие розыгрыши с невероятными ошибками, которые непозволительны команде высокого уровня. Об этом нам надо задуматься. Если посмотреть статистику, выигрываем по математике: 10% выше атака, 12 — эйсов, 11 — блоков. И всё равно 25:23, 25:23 в двух партиях. Это показывает высокое количество брака в других элементах. Поэтому надо над этим работать, играть более сконцентрировано. Когда важные моменты в матче, надо удерживать свои преимущества.

Было несколько ситуаций и во второй партии, но особенно в первой, когда мы вели +3, +4 — и там доигровочный мяч, идеальная ситуация, блок опаздывает, а мы забиваем в аут. Потом получим два эйса, возвращаем противника обратно. Вместо того чтобы было +4, +5 и спокойно идти в отрыв и не нервничать с концовкой, мы сами возвращаем противника. Получается, в последние игры это уже немножко тенденция. У нас не в первый раз, поэтому надо над этим работать на тренировках. Есть такие моменты, и в тренировках получается последнее время. Это наша тренерская задача — почистить, чтобы этого не было», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в гостевом матче «Локомотив» одержал победу над АСК со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:17).