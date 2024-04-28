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«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в матче турнира за 9-12-е места Суперлиги

«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в матче турнира за 9-12-е места Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» обыграл «Газпром-Югра» в заключительном матче турнира за 9-12-е места российской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 (28:26, 18:25, 21:25, 25:23, 15:11).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Турнир за 9-12 места. 1-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Газпром-Югра
Сургут

Встречей команд завершился турнир за 9-12-е места соревнований. У лидера, «Динамо-ЛО», 59 очков. Команда заняла первое место в турнире за 9-12-е места Суперлиги. «Шахтёр» (57 очков) расположился на второй строчке в турнирной таблице. «Газпром-Югра» занял третье место (38 очков), «Нова» — четвёртое, последнее место в группе в борьбе за 9-12-е места, набрав 36 очков.

Напомним, в плей-офф сейчас уже играют финальную серию и серию за третье место. За титул чемпионов страны борются казанский «Зенит» и московское «Динамо». В матчах за третье место «Белогорье» играет с «Факелом» из Нового Уренгоя.

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