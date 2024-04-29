«Корабелка» из Санкт-Петербурга завоевала путёвку в Суперлигу вместо «Атом-Курск»

Женский волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга стал победителем сезона-2023/2024 Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу на следующий сезон. Петербуржская команда займёт место «Атом-Курск», завершившего сезон в чемпионате России на 14-й позиции.

Для клуба под руководством олимпийской чемпионки Светланы Сафроновой текущий сезон стал дебютным на профессиональном уровне. Предварительный этап «Корабелка» завершила следом за второй командой калининградского «Локомотива». Но уже на финальном этапе выиграла семь из десяти матчей, обеспечив себе победу.

Второе место в Высшей лиге «А» заняла «Омичка». Команда получила право сразиться с «Минчанкой», занявшей 13-е место в Суперлиге, в стыковых матчах. Бронза турнира осталась за «Локомотивом-2».