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«Кузбасс» одолел «Енисей» в третьем матче серии за седьмое место чемпионата России

«Кузбасс» одолел «Енисей» в третьем матче серии за седьмое место чемпионата России
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Кемеровский «Кузбасс» одолел красноярский «Енисей» в третьем матче серии за седьмое место в PARI Суперлиге. Команды выявили победителя по итогам пяти партий. Итоговый счёт на табло — 3:2 (15:25, 25:21, 27:25, 23:25, 15:11) в пользу команды из Кемерово.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Серия за 7-е место. 3-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Кузбасс
Кемерово
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Кузбасс: Фиалковский, Напольских, Томм, Павлов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Голубев, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов

Следующая игра в серии состоится 1 мая также в Красноярске. При необходимости — пятый матч будет проведён 4 мая в Кемерово.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за седьмое место. Третий матч.

«Енисей» — «Кузбасс» — 2:3 (25:15, 21:25, 25:27, 25:23, 11:15).

Напомним, в плей-офф сейчас играют финальную серию. За титул чемпионов страны борются казанский «Зенит» и московское «Динамо». В серии за третье место «Белогорье» в трёх матчах обыграло «Факел» из Нового Уренгоя и завоевало бронзовые медали чемпионата.

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