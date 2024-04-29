«Кузбасс» одолел «Енисей» в третьем матче серии за седьмое место чемпионата России

Кемеровский «Кузбасс» одолел красноярский «Енисей» в третьем матче серии за седьмое место в PARI Суперлиге. Команды выявили победителя по итогам пяти партий. Итоговый счёт на табло — 3:2 (15:25, 25:21, 27:25, 23:25, 15:11) в пользу команды из Кемерово.
Следующая игра в серии состоится 1 мая также в Красноярске. При необходимости — пятый матч будет проведён 4 мая в Кемерово.
Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за седьмое место. Третий матч.
«Енисей» — «Кузбасс» — 2:3 (25:15, 21:25, 25:27, 25:23, 11:15).
Напомним, в плей-офф сейчас играют финальную серию. За титул чемпионов страны борются казанский «Зенит» и московское «Динамо». В серии за третье место «Белогорье» в трёх матчах обыграло «Факел» из Нового Уренгоя и завоевало бронзовые медали чемпионата.
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