Объявлена символическая сборная финальной серии женской Суперлиги
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Пятый матч финала женской Суперлиги в Казани завершился победой «Динамо-Ак Барс» над командой «Локомотив» из Калининграда со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Пресс-служба турнира в своём телеграм-канале опубликовала символическую сборную финальной серии.
Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
В состав символической сборной вошли волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» Елена Пьетрини, Ангелина Лазаренко, Полина Матевеева, Брайелин Мартинес и главный тренер команды Зоран Терзич. В состав так же вошли спортсменки Эбрар Каракурт и Мина Попович представляющие «Локомотив».
Кубок победителя был вручен Председателю ФСО «Динамо-Ак Барс» РТ Асгату Сафарову и Министру спорта Республики Татарстан Владимиру Леонову.
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