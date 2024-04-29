Объявлена символическая сборная финальной серии женской Суперлиги

Пятый матч финала женской Суперлиги в Казани завершился победой «Динамо-Ак Барс» над командой «Локомотив» из Калининграда со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18). Пресс-служба турнира в своём телеграм-канале опубликовала символическую сборную финальной серии.

В состав символической сборной вошли волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» Елена Пьетрини, Ангелина Лазаренко, Полина Матевеева, Брайелин Мартинес и главный тренер команды Зоран Терзич. В состав так же вошли спортсменки Эбрар Каракурт и Мина Попович представляющие «Локомотив».

Кубок победителя был вручен Председателю ФСО «Динамо-Ак Барс» РТ Асгату Сафарову и Министру спорта Республики Татарстан Владимиру Леонову.