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Ксения Парубец высказалась после поражения в финальной серии Суперлиги от «Динамо-Ак Барс»

Ксения Парубец высказалась после поражения в финальной серии Суперлиги от «Динамо-Ак Барс»
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Капитан «Локомотива» Ксения Парубец подвела итоги финальной серии Суперлиги с «Динамо-Ак Барс».

29 апреля, «железнодорожники» проиграли «Динамо» (0:3). Таким образом, казанский клуб стал победителем турнира, выиграв серию со счётом 3-2.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

«Конечно, расстроены, что не выиграли золото. Очень хотели, очень к этому стремились. Отдали все силы, но наверно, на заключительный матч их не хватило. Ни физических, ни эмоциональных. Очень тяжёлый плей-офф получился: сильный соперники были и в четвертьфинале, и в полуфинале. Набрали в каждой серии максимум матчей. Поэтому очень тяжелая нагрузка и физическая и эмоциональная. Не хватило как раз физики и эмоций.

Четвёртый матч? Да, обидно, что было выиграно две партии и были пятом сете «золотые» матчболы. Но пятый сет это своего рода лотерея: повезёт-не повезёт. Наверно, не повезло где-то. И те эмоции, которые мы оставили там, их как раз и не хватило на пятом матче», — рассказала Парубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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