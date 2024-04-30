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«Мы заслужили эту победу». Терзич — о чемпионстве «Динамо-Ак Барс»

«Мы заслужили эту победу». Терзич — о чемпионстве «Динамо-Ак Барс»
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Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в чемпионате России. Волейболистки казанского клуба обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18), одержав победу в серии с общим счётом 3-2.

«Всегда сложно сделать один последний шаг к победе. Чтобы стать чемпионами, не всегда достаточно просто хорошо играть и много работать. Иногда нужно, чтобы немного повезло. Мы заслужили эту победу.

Сегодня получилось многое. Первая партия была очень важна. Когда мы проигрывали три-четыре очка, было важно не отпустить соперника. Потом было намного легче. Не скажу, что «Локомотив» перестал играть, но он уже выглядел не так», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс».

Отметим, что для казанского клуба это седьмые золотые медали национального первенства в истории.

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