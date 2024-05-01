Ксения Парубец подвела итоги выступления «Локомотива» в Суперлиге сезона-2023/2024

Капитан «Локомотива» Ксения Парубец оценила выступление «Локомотива» в сезоне-2023/2024 женской Суперлиги.

29 апреля железнодорожники проиграли «Динамо-Ак Барс» (0:3). Таким образом, казанский клуб стал победителем турнира, выиграв серию со счётом 3-2.

«Если его подводить, то конечно, несмотря на то что уступили в борьбе за золото, серебро — это достойный результат. Тем более что сезон начинался не очень хорошо: были эпизодически на девятом месте и поднимались оттуда по ходу всего сезона. В полуфинале даже «Локомотив» не был фаворитом. Многие считали, что и до финала не доберётся. Хорошую серию провели с московским «Динамо». И достойно бились в финале в пяти матчах. Поэтому с учётом этого серебро достойный и хороший результат. Да, конечно, хотелось большего, но стоит учитывать что у «Локомотива» такая стабильность шесть лет — шесть финалов. Ни у одной команды такого не было. Стабильность — признак мастерства.

Что касается лично меня? Я была сильно расстроена. Потому что выиграть чемпионат России — это моя мечта. Много раз была второй, была бронзовой. Сейчас по истечении небольшого промежутка времени чувство расстройства потихоньку уходит. И я уверена, что всё ещё впереди, и приложу максимум усилий вместе с командой на следующий сезон, чтобы всё-таки забрать это золото. Чтоб уже собрать полный комплект наград чемпионата», — рассказала Парубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.