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Ксения Парубец подвела итоги выступления «Локомотива» в Суперлиге сезона-2023/2024

Ксения Парубец подвела итоги выступления «Локомотива» в Суперлиге сезона-2023/2024
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Капитан «Локомотива» Ксения Парубец оценила выступление «Локомотива» в сезоне-2023/2024 женской Суперлиги.

29 апреля железнодорожники проиграли «Динамо-Ак Барс» (0:3). Таким образом, казанский клуб стал победителем турнира, выиграв серию со счётом 3-2.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт

«Если его подводить, то конечно, несмотря на то что уступили в борьбе за золото, серебро — это достойный результат. Тем более что сезон начинался не очень хорошо: были эпизодически на девятом месте и поднимались оттуда по ходу всего сезона. В полуфинале даже «Локомотив» не был фаворитом. Многие считали, что и до финала не доберётся. Хорошую серию провели с московским «Динамо». И достойно бились в финале в пяти матчах. Поэтому с учётом этого серебро достойный и хороший результат. Да, конечно, хотелось большего, но стоит учитывать что у «Локомотива» такая стабильность шесть лет — шесть финалов. Ни у одной команды такого не было. Стабильность — признак мастерства.

Что касается лично меня? Я была сильно расстроена. Потому что выиграть чемпионат России — это моя мечта. Много раз была второй, была бронзовой. Сейчас по истечении небольшого промежутка времени чувство расстройства потихоньку уходит. И я уверена, что всё ещё впереди, и приложу максимум усилий вместе с командой на следующий сезон, чтобы всё-таки забрать это золото. Чтоб уже собрать полный комплект наград чемпионата», — рассказала Парубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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