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Тренер МВК «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в финале Суперлиги

Тренер МВК «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в финале Суперлиги
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Главный тренер МВК «Динамо» Константин Брянский высказался о поражении своей команды в финальной серии российской волейбольной Суперлиги от «Зенита-Казань» — 0-3 (0:3, 1:3, 1:3).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

«Есть недосказанность, поскольку мы не смогли реализовать свой потенциал в финале, но этот сезон и этот плей-офф отличается от прошлого тем, что мы проделали невероятно сложный путь. Я горжусь ребятами, поскольку пройти те жернова, которые у нас были в четвертьфинале и полуфинале, – это дорогого стоит. У нас были проблемы по ходу сезона, но мы их преодолели. Да, есть осадок от финала, но я горд командой», — приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между ВК «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился поражением хозяев площадки в четырёх партиях (20:25, 22:25, 25:17, 20:25) и победой в серии со счётом 3-0 казанского клуба, который завоевал чемпионское звание.

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