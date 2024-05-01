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Вербов — о чемпионстве «Зенита-Казань»: «Динамо» в роли голодных львов хотело вернуть своё

Вербов — о чемпионстве «Зенита-Казань»: «Динамо» в роли голодных львов хотело вернуть своё
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Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал чемпионство своей команды в розыгрыше российской Суперлиги.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

«Сложно привыкнуть к таким эмоциям. За год проделана огромная работа. В прошлом году мы были готовы на всё, чтобы вернуть чемпионство, а в этом нам нужно было его удержать. «Динамо» находилось в роли голодных львов, которые хотели вернуть своё. По счёту многие могут сказать, что всё сложилось просто, но это не так. Было тяжело. У нас великие игроки, великая команда, и я горжусь тем, что нахожусь здесь в качестве главного тренера. Постараемся не сбавлять обороты и идти только вперёд!» — приводит слова Вербова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). «Зенит-Казань» выиграл финальную серию со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1) и стал чемпионом России сезона-2023/2024.

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