Вербов — о чемпионстве «Зенита-Казань»: «Динамо» в роли голодных львов хотело вернуть своё

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал чемпионство своей команды в розыгрыше российской Суперлиги.

«Сложно привыкнуть к таким эмоциям. За год проделана огромная работа. В прошлом году мы были готовы на всё, чтобы вернуть чемпионство, а в этом нам нужно было его удержать. «Динамо» находилось в роли голодных львов, которые хотели вернуть своё. По счёту многие могут сказать, что всё сложилось просто, но это не так. Было тяжело. У нас великие игроки, великая команда, и я горжусь тем, что нахожусь здесь в качестве главного тренера. Постараемся не сбавлять обороты и идти только вперёд!» — приводит слова Вербова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). «Зенит-Казань» выиграл финальную серию со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1) и стал чемпионом России сезона-2023/2024.