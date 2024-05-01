Игрок «Зенита-Казань» — о чемпионском матче: третья партия не заладилась с самого начала

Доигровщик ВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20) в третьем матче финальной серии российской волейбольной Суперлиги, которая принесла казанцам чемпионское звание.

«Третья партия не заладилась с самого начала. «Динамо» играло чисто, поэтому и такой разгромный счёт. Но перед четвёртым сетом мы договорились, что выходим на площадку и выполняем свою работу так, как мы это умеем. Допускали меньше ошибок, давили и в итоге победили. Мы сделали большое дело и теперь можем отдыхать», — приводит слова Волкова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). «Зенит-Казань» выиграл финальную серию со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1) и стал чемпионом России сезона-2023/2024.