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Игрок «Зенита-Казань» — о чемпионском матче: третья партия не заладилась с самого начала

Игрок «Зенита-Казань» — о чемпионском матче: третья партия не заладилась с самого начала
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Доигровщик ВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20) в третьем матче финальной серии российской волейбольной Суперлиги, которая принесла казанцам чемпионское звание.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

«Третья партия не заладилась с самого начала. «Динамо» играло чисто, поэтому и такой разгромный счёт. Но перед четвёртым сетом мы договорились, что выходим на площадку и выполняем свою работу так, как мы это умеем. Допускали меньше ошибок, давили и в итоге победили. Мы сделали большое дело и теперь можем отдыхать», — приводит слова Волкова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:20). «Зенит-Казань» выиграл финальную серию со счётом 3-0 (3:0, 3:1, 3:1) и стал чемпионом России сезона-2023/2024.

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