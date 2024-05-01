Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Власов высказался о поражении МВК «Динамо» в финале Суперлиги от «Зенита-Казань»

Власов высказался о поражении МВК «Динамо» в финале Суперлиги от «Зенита-Казань»
Аудио-версия:
Комментарии

Блокирующий мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Илья Власов прокомментировал поражение своей команды от «Зенита-Казань» в третьем матче финальной серии российской волейбольной Суперлиги со счётом 1:3 (20:25, 22:25, 25:17, 20:25), которое принесло казанцам чемпионское звание.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 3-й матч
30 апреля 2024, вторник. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

«Это спорт, больше здесь нечего сказать. Соперник играл хорошо, поэтому и такой результат, в этом сезоне у нас второе место. Наверное, «Зенит» для нас неудобный соперник, но это не повод огорчаться. Будем работать, чтобы следующий финал остался уже за нами», — приводит слова Власова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между ВК «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился поражением хозяев площадки в четырёх партиях (20:25, 22:25, 25:17, 20:25) и победой в серии со счётом 3-0 казанского клуба, который завоевал чемпионское звание.

Материалы по теме
Вербов — о чемпионстве «Зенита-Казань»: «Динамо» в роли голодных львов хотело вернуть своё
Волейболисты «Зенита-Казань» стали чемпионами России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android