Власов высказался о поражении МВК «Динамо» в финале Суперлиги от «Зенита-Казань»

Блокирующий мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Илья Власов прокомментировал поражение своей команды от «Зенита-Казань» в третьем матче финальной серии российской волейбольной Суперлиги со счётом 1:3 (20:25, 22:25, 25:17, 20:25), которое принесло казанцам чемпионское звание.

«Это спорт, больше здесь нечего сказать. Соперник играл хорошо, поэтому и такой результат, в этом сезоне у нас второе место. Наверное, «Зенит» для нас неудобный соперник, но это не повод огорчаться. Будем работать, чтобы следующий финал остался уже за нами», — приводит слова Власова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Третий матч финальной серии российской волейбольной Суперлиги между ВК «Динамо» и «Зенитом-Казань» завершился поражением хозяев площадки в четырёх партиях (20:25, 22:25, 25:17, 20:25) и победой в серии со счётом 3-0 казанского клуба, который завоевал чемпионское звание.