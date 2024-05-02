Капитан «Локомотива»: ошиблись только с «Факелом», а дальше нас не остановили

Капитан волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев после победы над петербуржским «Зенитом» в серии за пятое место чемпионата России подвёл итоги сезона.

«Довольны тем, что закончили плей-офф за 5-8-е места со счётом 3-0 в серии, особенно приятно, что это произошло в борьбе с такой командой. Понимали, что у них сезон не самый удачный и, наверное, в конце они будут бороться, чтобы скрасить концовку чемпионата. Но у нас, конечно, тоже не было такого состояния, как будто нам ничего не надо. Потому что мы будем верить в то, что мы, конечно, ошиблись с «Факелом», но сейчас мы доказали, что ошиблись только с ними, а дальше нас не остановили ни в одной игре. И для нас это важно: для будущего, для уверенности в себе», – приводит слова Куркаева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, предварительный этап новосибирская команда завершила на второй позиции и сразу вышла в 1/4 финала, где уступила в борьбе с новоуренгойским «Факелом».