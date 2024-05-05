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Итальянский «Трентино» в четвёртый раз выиграл Лигу чемпионов

Итальянский «Трентино» в четвёртый раз выиграл Лигу чемпионов
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Итальянский волейбольный клуб «Трентино» стал победителем мужской Лиги чемпионов — 2023/2024. Сегодня, 5 мая, в финале, проходившем в турецкой Анталье, команда из Италии в трёх партиях обыграла польский «Ястшембский Венгель» — 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).

Самым результативным игроком встречи стал доигровщик польской команды Томаш Форнал, набравший 19 очков, в «Трентино» 16 баллов на счету Микьелетто.

Коллектив из Тренто в четвёртый раз выиграл Лигу чемпионов. Ранее он становился победителем турнира в сезонах-2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. Также итальянская команда является обладателем Кубка ЕКВ (2018/2019) и пятикратным победителем клубного чемпионата мира (2009, 2010, 2011, 2012, 2018).

С 2015 по 2018 год победителем Лиги чемпионов неизменно становился казанский «Зенит».

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