«Секрет моей красоты? Душ впервые за три дня». Как живётся девушкам на «Дакаре»

Участием девушек в ралли-марафоне «Дакар» уже никого не удивишь, но всё равно иногда непонятно, как и ради чего они справляются с испытаниями гонки. Ну вот мы и решили узнать некоторых участниц поближе.

Полицейский «Нолик»

Фернанда Канно: зачёт внедорожников, Toyota Land Cruiser. 54-е место после семи СУ



Для перуанской телерадиоведущей Фернанды Канно это второй «Дакар»: год назад она уже вписала себя в историю как первая пилотесса из Перу, вышедшая на старт гонки. Правда, тот «Дакар» завершился для спортсменки досрочно. Но в сезоне-2019 35-летняя спортсменка поставила цель обязательно и стартовать, и финишировать в Лиме.



«Первая часть «Дакара»? Ну, мы её пережили! – сказала нам Канно. — Не зря его называют самой сложной гонкой в мире. Большие проблемы из-за пыли: иногда я уже слышу сигнал о том, что сзади приближается соперник, но всё равно не вижу его! В общем, сложно, но весело. Вообще, я еду весьма медленно, потому что хочу ничего ломать и всё время продолжать движение. Зато мы многим помогаем — делимся бензином, инструментами, иногда просто моральной поддержкой!»

Название команды Канно — «Де серо аль Дакар», что переводится как «с нуля на Дакар». И действительно, год назад она ничего не знала о «Дакаре», чувствовала себя слепым котёнком, брошенным в неизвестность. Другие перуанские пилоты пытались ей объяснить азы, а она только прочитала правила на сайте! Главный урок, который извлекла Канно, – «только «Дакар» готовит вас к «Дакару»».

«Я всегда мечтала о том, чтобы управлять внедорожником, — продолжает пилотесса. — Не обязательно на «Дакаре», но и на обычных дорогах. Эта мечта пошла с тех времён, как мы с моим отцом ездили на джипе на рыбалку. Я смотрела много гонок, включая «Дакар», по телевизору и хотела в нём поучаствовать.

Мой Toyota Land Cruiser — самый красивый в мире! Мы его называем «Нолик» — в честь моей дакаровской истории, которая так и называется — «С нуля на «Дакар». Представьте себе, раньше «Нолик» был полицейской машиной – 10 лет он служил нашей стране, после чего мы его купили".



Естественно, мы не преминули пошутить — мол, не стоило сдирать полицейскую ливрею, да и мигалка могла бы пригодиться. Фернандо шутку оценила, но затем уже серьёзно ответила — незаконные мигалки в Перу строго запрещены!

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Родила — можно и за руль

Андреа Лафарха: зачёт внедорожников, Toyota Tacoma. 53-е место после семи СУ



Лафарха — подруга Канно из Парагвая (первая представительница этой страны на гонке). Собственно, от перуанки Андреа и заразилась вирусом «Дакара». Андреа — удивительная девушка, настоящая амазонка. Красивая, женственная, заботящаяся о внешности, но за рулём «Тойоты» — настоящий зверь.

Лафарха принимала участие в серии Дакар Desafío Inca, является чемпионом Парагвая по автокроссу. Андреа из семьи, связанной с автоспортом: в гонках принимали участие и её отец, и трое из четырёх братьев. Она выросла среди автомобилей, легковых, грузовых, гидроциклов, и умела водить все транспортные средства. Принимать участие в гонке было её мечтой, которую пришлось отложить, так как Лафарха рано вышла замуж и родила дочь. Но чуть больше года назад она начала гонять — и вот мечта сбывается!

«Андреа готовилась целый год, — рассказывает тим-менеджер команды Мильсиадес Фретес. — Её мечта — проехать всю гонку и финишировать в Лиме. Кстати, на гонке её поддерживает один из братьев. Мы очень довольны «Тойотой» и тем, как ей управляет Андреа. Конечно, ей нелегко: например, на марафонском этапе она приехала на бивуак после часа ночи, а после пятого спецучастка — вообще в середине ночи».

Андреа Лафарха Фото: Duda Bairros / photosdakar.com

Тест. Готовы ли вы стать гонщиком «Тойоты» на «Дакаре»? Внимательно следите за ходом «Дакара»? А может, считаете, что и сами справились бы с трудностями ралли-марафона?

Цветочный дуэт

Камелия Липароти и Роза Ромеро Фонт: зачёт внедорожников, Yamaha YKX1000R. 41-е место после семи СУ



Как пройти мимо экипажа, где у обеих девушек цветочные имена — Камелия и Роза? Мы и не пройдём. В роли пилота — Камелия Липароти, забавная блондинка с хвостиками, у которой немалый дакаровский титул и шесть званий чемпионки мира среди женщин в зачётах квадроциклов и мотоциклов — неплохо, правда? Впервые села за руль квадроцикла ещё в 2005 году, на «Дакаре»-2018 проехала на мотовездеходе, ну а теперь освоила ещё более сложную технику.



Ну а в роли штурмана выступает Роза Ромеро Фонт — не кто иная, как жена Нани Ромы! Роза семь раз выступала на «Дакаре» в мотоциклетном зачёте, а теперь уже переквалифицировалась в навигаторы.

К автомобилю Камелии и Розы, раскрашенному, естественно, в розовый цвет, привязана маленькая розовая пантера. «Вообще, у нас много розового не просто потому, что я люблю этот цвет, а потому что хочу продвигать женщин в гонках. Женщины могут привнести в гонки особенные эмоции, что-то своё», — заявила нам Липароти.



«Мы довольны ходом гонки, — добавила со своей стороны Ромеро Фонт. — Камелия пилотирует очень хорошо, а я неплохо справляюсь с навигацией. Однако на нашей «Ямахой» была проблема с топливным насосом, из-за чего мы потеряли много времени. Но мы хотим закончить на высоте!»

Жена Петеранселя в деле!

Андреа Майер и Аннет Фишер: зачёт мотовездеходов, Maverick X3. 14-е место после восьми СУ



Думаете, за мужем на «Дакаре» присматривает только супруга Ромы? Вовсе нет: на старт гонки решила выйти и спутница жизни Стефана Петеранселя — Андреа Майер. В 2004 году немка заняла блестящее пятое место в генеральной классификации «Дакара» — мощь, ничего не сказать. Теперь же Майер — уже в роли штурмана — объединила усилия с соотечественницей Аннет Фишер. Фишер была хорошо всем известна в мире ралли-рейдов как физиотерапевт команды X-Raid, но теперь решила и сама переквалифицироваться в участники. Вот и получился полностью немецкий дуэт в классе мотовездеходов.

Интересную историю про отзывчивость Аннет и Андреа рассказал штурман Александра Доросинского Олег Уперенко: «На одном из этапов у нас закончилось топливо за семь километров до дозаправки. Вроде недалеко, но надо просить о помощи. Никто долго не останавливался, машин десять проехало, а вот наша дорогая Аннет Фишер, с которой мы шапочно знакомы, остановилась. Они, правда, 30 секунд подумали, но потом прицепили нас к себе и втащили в зону дозаправки — безумно им благодарны! Я не называю их женским экипажем. Это настоящие ралли-марафонцы, которые понимают, что такое взаимовыручка».



«Мы увидели ребят совсем недалеко от заправки в зоне нейтрализации, — вспоминает этот эпизод сама Фишер. — Я считаю, что дух «Дакара» — помогать друг другу. Это самая важная вещь. Конечно, когда мы их увидели, то помогли доехать до заправки».

«Приходится поднимать голос!» Слушаются ли пилоты штурманов на «Дакаре»? На «Дакаре»-2019 роль штурманов как никогда важна. Но готовы ли знаменитые гонщики беспрекословно слушать партнёров по экипажу?

Где Настя? Вот Настя!

Анастасия Нифонтова: зачёт Original by Motul, Husqvarna, 10-е место после восьми СУ

Вы уже наверняка задаётесь вопросом, ну а где же рассказ про Анастасию Нифонтову? Конечно же мы не забыли про атлета Toyota Team Russia, выступающую в самом сложном зачёте Original by Motul. Просто рассказать про Настю что-то новое не так легко: она уже становилась героиней целого ряда наших прошлых материалов про «Дакар»-2019. Однако давайте ещё раз вспомним самое интересное о смелой пилотессе, которая занимает уже десятое место в генеральной классификации своего класса!



Итак, Нифонтова «заболела» ралли-марафонами лет 20 назад, и трудности в первых гонках не поколебали желание Анастасии рано или поздно добраться до «Дакара». В 2017 году россиянка дебютировала и сходу преодолела всю дистанцию марафона, а в 2019-м решила пойти ещё дальше и заявиться в самую сложную категорию.

Анастасия Нифонтова Фото: Duda Bairros / photosdakar.com

Вот описание типичного дня россиянки из её собственных уст: «Сегодня было тяжело, но больше от того, что уже совсем не осталось сил. Местами падала буквально на ровном месте. Вернулась в бивуак вроде бы пораньше, засветло, но нужно было успеть поменять колеса, масло, фильтры, ведущую звезду, проверить колесные подшипники и т.п. Закончила весь сервис как раз к началу вечернего брифинга. Бегом на ужин и немного поспать. Завтра старт в 4 утра». Неплохо, да? Однако Настя не сдаётся – ведь до финиша всего два дня!



Ещё немного информации про Анастасию. Обожает чипсы, но не любит «морскую ерунду типа моллюсков». В свободное время увлекается фотографией, кино и горными лыжами. Хотите знать больше? Добро пожаловать в отдельный материал, где кроме Нифонтовой о себе рассказали ещё несколько участников, включая знаменитого российского штурмана Константина Жильцова.

«Ужасно боюсь тараканов!» Какие они — участники «Дакара» вне гонок Как выглядит жизнь участников «Дакара» за пределами гонок? Что они любят, чего боятся и какие сложные решения им приходилось принимать?

Бонус. Про красоту

Про всех девушек, конечно, не расскажешь: на нынешнем «Дакаре» было заявлено сразу 18 представительниц слабого пола. Так что про других расскажем в следующий раз, а пока напоследок спросим у наших героинь — как им всё-таки удаётся оставаться такими красивыми даже во время суровой гонки?



Фернанда Канно: «Секрет моей сегодняшней красоты? Я наконец-то приняла душ! А вот до этого, наверное, три дня его не принимала! (Смеётся.) Не могу рассказать, какими были мои волосы! А ведь я работаю на телевидении — делаю мейкап, маникюр и всё такое. Некоторые меня здесь не узнают! Но «Дакар» у всех меняет лицо!»

Роза Ромеро Фонт: «Ой, не надо, никакие мы не красивые на «Дакаре»! Только представьте, как выглядят мои волосы после феш-феша».



Андреа Майер: «Для меня во время гонки не важно, женщина я или нет. Для меня важно быть участником. А красота… Я считаю, что она идёт откуда-то изнутри».



Анастасия Нифонтова: «У меня два дня подряд не было времени в душ сходить — волосы были как дреды! Конечно, стараешься держать себя чистой, но выходит не всегда. Признаюсь честно — моя нынешняя короткая стрижка выбрана именно потому, что я понимала, куда еду. Иногда приходится припудриваться пылью дорог – такова уж наша судьба!»

Узнайте больше о событиях «Дакара» вместе с Toyota и Motul: эксклюзивные материалы и комментарии с места событий.